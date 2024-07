Occhi su Brescianini: Manna prosegue i contatti con il Frosinone

Brescianini è da tempo sul taccuino di Manna, nuovo direttore sportivo del Napoli.

Ne ha parlato stamane l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport: “E poi ancora: perché il ds Manna non ha ancora smesso di lavorare dietro le quinte per Marco Brescianini, 24 anni, il centrocampista del Frosinone che a fi ne campionato ha aperto una personalissima collezione di consensi e che negli ultimi giorni è finito al centro di un autentico intrigo che ha coinvolto l’Atalanta nel ruolo della grande favorita, poi la Fiorentina, il Milan e per finire il Napoli”.