Gazzetta – Conte prova il 3-4-2-1: Lindstrom in difficoltà, sulla trequarti bene Gaetano e Politano

Antonio Conte ha provato il 3-4-2-1 contro l’Anaune Val di Non.

Ne ha parlato l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, secondo cui il leccese avrebbe sperimentato diversi calciatori da sottopunta. Tra questi Lindstrom: “Sotto lo sguardo di De Laurentiis, Conte schiera il Napoli col 3-4-2-1, dando la prima fascia di capitano a Politano, chiedendo ad Anguissa di dettare i tempi, affidando a Mazzocchi e Spinazzola le fasce. E poi provando Lindstrom nel ruolo di vice Kvara: ecco, se per molti era un test per prendere confidenza col nuovo allenatore, per il danese era già un piccolo esame. E non è andata benissimo. Dei quattro giocatori che si sono alternati nei due tempi alle spalle della prima punta (primo tempo Simeone, poi Cheddira), Lindstrom è sembrato quello più in difficoltà a livello di movimenti. Bene Politano, così come nella ripresa Gaetano”.