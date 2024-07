Federico Chiesa piace molto al Napoli.

Ne ha parlato l’edizione odierna de Il Corriere della Sera, secondo cui il Napoli potrebbe offrire Raspadori, valutato 25 milioni, per arrivare a Chiesa: “Il figlio d’arte piace molto anche al Napoli, che può proporre uno scambio quasi alla pari con Raspadori, prezzato intorno ai 25 milioni dal club di De Laurentiis. L’attaccante partenopeo potrebbe agire sia come vice Vlahovic, in caso (probabile) di partenza di Milik, che come esterno offensivo”.