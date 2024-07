Anellucci: “Il punto sul mercato del Napoli. Colpo a centrocampo”

L’agente FIFA Claudio Anellucci ha rilasciato un’intervista a 1 Station Radio, in cui ha analizzato la situazione del Napoli.

Mazzocchi rientra nei piani di Conte?

“Anche avendo visto il percorso del ragazzo nello scorso anno, si può presumere abbia pagato le difficoltà di tutta la squadra. Mazzocchi ha gamba, ha corsa e per questo potrebbe piacere ad Antonio Conte”.

Le risultano offerte per Mazzocchi?

“Non mi risultano”.

Ci saranno operazioni a centrocampo per il Napoli?

“Così come in difesa, dove si cederà Ostigard prima di poter puntare su altri profili, anche a centrocampo bisognerà cedere prima di acquistare. Sono sicuro che Conte voglia un giocatore importante anche a centrocampo”.

Il Napoli rischia di perdere Lukaku aspettando la cessione di Osimhen?

“C’era il rischio che il Napoli rimanesse con il cerino in mano. Non sono ancora convinto che il Psg possa fare all-in sul nigeriano. Non ci sono dubbi sul fatto che possa fare bene in Francia, ma non so quanto Lukaku possa dare al Napoli. Morata sarebbe stato il calciatore giusto. Se, però, Antonio Conte vuole Lukaku, il Napoli deve fare tutto per avere il belga”.