Domani settimo giorno di ritiro a Dimaro per il Napoli di Antonio Conte, che oggi ha sfidato e battuto per 4-0 l’Anuane Val Di Non. Nella giornata di domani, la mattina ci sarà l’allenamento dalle 10 alle 12 come sempre fin qui. Il tecnico leccese però, permetterà un pomeriggio di relax per i suoi ragazzi, per permettergli di recuperare energie.

Sempre nella giornata di domani, alle ore 14:00, un calciatore azzurro sarà in conferenza stampa nel teatro di Dimaro in Piazza Madonna Della Pace.