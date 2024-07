L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla situazione legata a Victor Osimhen. Secondo il quotidiano siamo alle battute finali tra Osimhen ed il Napoli: il bomber andrà via, e si proverà a farlo prima di Castel di Sangro. Siamo all’estate dei saluti, nessun dubbio. Lo sa anche Conte, che sulla situazione del nigeriano non ha potuto mettere bocca. Tra i due sta nascendo un bel rapporto. Antonio ha chiesto a Victor di essere da esempio, di avere un atteggiamento corretto in campo per rispetto di società, compagni e tifosi. C’è massima serenità nel rapporto tra le parti, se non fosse per l’affaticamento rimediato dal nigeriano, in palese difficoltà durante le ripetute sul campo. E anche ieri Victor ha lavorato a parte, prima in palestra e poi sulla pista d’atletica e salterà l’amichevole di oggi.