L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla situazione legata a Victor Osimhen. Secondo il quotidiano il PSG vorrebbe inserire nell’affare Osimhen qualche contropartita tecnica per abbassare il costo del cartellino. Il Psg al momento però ha lo stesso problema del Napoli e deve vendere prima di acquistare. Kolo Muani è in uscita, ma sta bloccando il mercato, per questo non è stata ancora presentata un’offerta per Osimhen. Il Psg non intende investire i 130 milioni della clausola, ma è pronto a offrire circa 100 milioni tra cash e possibili contropartite. Il Napoli, al momento, vorrebbe solo monetizzare, per poi reinvestire su Lukaku e forse un altro attaccante. Ma la strada è tracciata, il Psg per Osimhen oggi è l’unica destinazione possibile per il nigeriano e la sua voglia di Champions.