Secondo l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il PSG, come il Napoli, deve prima vendere prima di poter acquistare. La cessione di Kolo Muani è attualmente in stallo, rallentando il mercato del club parigino e impedendo la formalizzazione di un’offerta per Osimhen. Il PSG non intende pagare la clausola di 130 milioni di euro, ma è disposto a proporre un affare del valore di circa 100 milioni, combinando parte in contanti e possibili contropartite.