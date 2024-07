Sky Sport suggerisce che Lee Kang-in potrebbe essere una contropartita per il Napoli nell’affare Victor Osimhen. Tuttavia, sembra che il PSG non sia disposto a cedere il talento sudcoreano, che sta già entusiasmando i tifosi napoletani e guadagna 2 milioni di euro all’anno. Secondo quanto riportato da Footmercato, il club francese ha recentemente rifiutato un’offerta di 70 milioni di euro dalla Premier League per il 23enne, considerandolo incedibile dopo solo un anno dal suo arrivo a Parigi.