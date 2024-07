Cds – Lukaku potrebbe arrivare per un cifra diversa dalla clausola

Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport, Romelu Lukaku è stato scelto per ereditare il ruolo di centravanti del Napoli e ha già informato il Chelsea del suo desiderio di aspettare il Napoli di Antonio Conte, il suo allenatore di riferimento. Dopo la cessione di Osimhen, il direttore sportivo Manna potrà concentrarsi sui dettagli dell’accordo già delineato con il Chelsea per l’acquisto di Lukaku. Nonostante una clausola di 37,5 milioni di sterline (circa 44 milioni di euro), l’attaccante potrebbe arrivare per una cifra compresa tra i 20 e i 25 milioni di euro, grazie anche alle agevolazioni del Decreto Crescita. Inoltre, Lukaku non vede l’ora di riunirsi con Conte.