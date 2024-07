Domenico Berardi è da sempre un obiettivo di mercato del Napoli.

Ne ha parlato Sky poco fa in chiave calciomercato, secondo cui il calciatore interesserebbe anche a Roma e Juventus che potrebbero anticipare gli azzurri, i quali, invece, hanno prima bisogno di cedere per valutarne l’acquisto. La società partenopea tieni vivi i contatti in attesa di qualche uscita che potrebbe accelerare l’operazione, la quale riguarderebbe un prestito con obbligo di riscatto ad alcune condizioni.