La trattativa per Greenwood non è decollata.

Come riportato da Radio Punto Nuovo, infatti, sul calciatore ci sarebbe già il Marsiglia pronto a chiudere. Nel caso in cui saltasse l’affare con i francesi il Napoli potrebbe inserirsi cedendo un calciatore in avanti: su tutti vi è Lindstrom per il quale si parte almeno da 20 milioni per la cessione.