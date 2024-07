La Repubblica – ADL evita di andare in mezzo ai tifosi, sceglie di mantenere un profilo basso

“Vengo in mezzo a voi” aveva detto Aurelio De Laurentiis, ai tifosi presenti al campo di Carciato del ritiro di Dimaro dopo l’allenamento mattutino, ma, come riporta La Repubblica, il patron ci ha poi ripensato: “De Laurentiis poi ci ha pensato su e ha optato di nuovo per un profilo più basso, rinunciando alla gloria personale del bagno di folla. Per i selfie e gli autografi ci sono già i giocatori: quattro al giorno. Sta cambiando pure l’aria e il rispetto dei ruoli può diventare l’arma in più per la stagione alle porte, in cui la compattezza dell’ambiente sarà molto preziosa per i risultati della squadra“.