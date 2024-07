De Paola: “La magia di Conte è che ADL si sia fatto da parte”

Oggi, sulle frequenze di TMW Radio, ha rilasciato delle dichiarazioni il giornalista Paolo De Paola:

“Conte sta rimettendo le cose apposto, e la magia sta nel fatto che De Laurentiis si sia al momento fatto un po’ da parte. Tutto questo può migliorare il disastro dello stesso De Laurentiis fatto l’anno scorso”.

Ha poi aggiunto:

“Non è detto che chi abbia giocato o allenato nella Juventus non possa essere amato a Napoli. Conte è una risorsa per il nostro campionato, ben venga che continui ad allenare. Il calcio ormai è globale, mentre in Italia ancora si segue la localizzazione. Essere nati nel Meridione non dovrebbe mai impedire di tifare per squadre del Nord”.