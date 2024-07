Luca Calamai, giornalista, nel suo editoriale per Tuttomercatoweb si è soffermato sul Napoli di Antonio Conte:

“Del gruppo dei nuovi tecnici chi è partito a cento all’ora è Antonio Conte. Un uragano sul mondo Napoli. In conferenza stampa il presidente De Laurentiis se l’è mangiato con gli occhi. Conte per il momento ha fatto scivolare nel libro dei ricordi (fantastici) anche un Luciano Spalletti che all’ombra del Vesuvio è amato in maniera viscerale”.