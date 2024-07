L’ex Napoli Bucchi ha parlato di Victor Osimhen.

Le sue parole a Radio Punto Nuovo: “Dubito che ci sono squadre almeno in Europa pronte a fare un investimento cos importante per Osimhen. Credo che a questo punto possa anche rimanere al Napoli, lavorare con Conte e lottare per qualche trofeo importante. Solo dall’Arabia potrebbe arrivare un’offerta importante”.