Ziliani: “L’Inter è la favorita per lo Scudetto, ma il Napoli è la prima rivale”

Paolo Ziliani, giornalista del Fatto Quotidiano, sul suo profilo X ha riportato la possibile corsa Scudetto della stagione 2024-2025. Ecco cosa ne pensa:

“Sarà il Napoli di ”Conte Rottweiler? il più temibile rivale dell’Inter: al Milan per ora si naviga a vista mentre alla Juve procede la rifondazione di Motta. Al fixing di oggi pensare che l’Inter non rivinca lo scudetto sembra folle: ovunque si guardi ci sono cantieri aperti ma fra i possibili competitor chi sembra dare più garanzie di affidabilità, grazie all’ingaggio di Conte e al fatto di non avere impegni di coppe, è comunque proprio il Napoli – A Torino la parola d’ordine è ‘dimenticare Allegri’, al Milan “dimenticare l’ultimo Pioli“.