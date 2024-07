“Osimhen va via?” La domanda di un tifoso a Politano

Questa sera 4 calciatori azzurri ovvero Matteo Politano, Amir Rrahmani, Pasquale Mazzocchi e Cyril Ngonge, hanno incontrato i tifosi azzurri durante il ritiro di Dimaro. Un tifoso ha fatto una domanda particolare all’attaccante azzurro, sul futuro di Osimhen e di Di Lorenzo. Questa la risposta del 21 azzurro:

“Osimhen è un grande calciatore, se resta o va via non dipende da noi. Per ora è insieme a noi, ce lo godiamo al massimo. Di Lorenzo personalmente l’ho sentito, ha fatto la scelta giusta, quella di restare. E’ il nostro capitano, è amato da tutti e quando tornerà, tornerà carico come due anni fa”.

Aggiunge sulla nazionale: “Ovviamente mi è dispiaciuto la non convocazione per EURO2024, ma lavorerò al massimo per il prossimo Mondiale”.