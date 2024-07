Repubblica – Allenamento di oggi blindato, Conte non vuole nemmeno i membri del club

Oggi pomeriggio il Napoli effettuerà una seduta pomeridiana a porte chiuse. Secondo quanto riportato da Repubblica, si tratterà di una sessione di 45 minuti interdetta non solo ai tifosi, ma anche ai membri del club che non fanno parte dello staff tecnico. Ecco cosa si legge sulle colonne del quotidiano:

“Ha messo il lucchetto a mezzo allenamento del pomeriggio. Che vuole sia blindato. Rigorosamente. Conte dispone e tutti obbediscono. Eccolo il nuovo Napoli e quel motto ‘amma fatica’ messo in pratica. Il tecnico vuole la sua squadra al riparo da occhi indiscreti quando prova tattica, schemi e palle inattive. E il pubblico, quasi ottocento persone, ha compreso, condiviso e applaudito. Ogni allenamento del pomeriggio sarà così: transennato fino all’ordine di Conte di aprire le porte. Ma non solo ai tifosi: anche gli addetti al campo, gli organizzatori locali e persino i dipendenti del club che non fanno parte dello staff tecnico, durante i 45 minuti a porte rigorosamente chiuse, non potranno avere accesso al terreno di gioco. Neppure per le emergenze. Dovendo provare situazioni tattiche con palle inattive (al mattino ha provato il 3-4-2-1 e c’è da giurarci nel pomeriggio è ripartito da qui), ha scelto questa strada”.