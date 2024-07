La Stampa – Buongiorno al Napoli, il Torino ora vuole quattro azzurri! I dettagli

Dopo le visite mediche di ieri, Alessandro Buongiorno ha firmato stamattina il contratto che lo legherà al Napoli fino al 2029. Probabilmente, adesso, Urbano Cairo spera che Aurelio De Laurentiis ricambi il favore. Sono ben quattro gli azzurri che la società granata ha messo nel mirino. Il primo è Leo Ostigard, giovane difensore azzurro che ancora non riesce ad esplodere. Poi, ci sono Walid Cheddira (di ritorno dal prestito al Frosinone), Gianluca Gaetano e il Primavera Giuseppe D’Angelo. A scriverlo è il quotidiano La Stampa. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Dopo l’approdo in azzurro di Alessandro Buongiorno, le trattative tra Urbano Cairo e Aurelio De Laurentiis non sarebbero finite qui. Torino e Napoli stanno dialogando per alcuni giocatori che facciano il percorso inverso rispetto a quello dell’ex capitano granata (e prima di lui altri come Maksimovic o Verdi). II primo dei due giocatori in questione è Leo Ostigard, con il ds Vagnati che vorrebbe regalare al tecnico Vanoli un difensore centrale prima della partenza per il ritiro estivo a Pinzolo. Oltre al norvegese, tuttavia, è stato proposto anche Walid Cheddira, attaccante ritornato in Campania dopo il prestito al Frosinone. I colloqui tra le due parti continuano ad essere costanti e non è da escludere che potranno coinvolgere pure Gianluca Gaetano e il talentuoso classe 2006 della Primavera azzurra Giuseppe D’Angelo”.