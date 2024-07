Il Torino saluta Buongiorno: “Un modello da seguire per i giovani”

Dopo 17 anni con la maglia del Torino, Alessandro Buongiorno si trasferisce al Napoli. Il difensore classe 1999 è praticamente cresciuto coi granata. Per salutare quella che per 17 anni è stata la sua casa, Buongiorno ha scritto un toccante post sui social. Il Torino non è stato da meno. Nella nota pubblicata sul sito ufficiale, infatti, i granata salutano così il difensore: “Un punto di riferimento, in campo e fuori, per tanti ragazzi: un modello da seguire per i giovani che indosseranno la maglia del Toro ispirandosi al tuo esempio di impegno, serietà e professionalità. Grazie Alessandro per il bellissimo percorso intrapreso insieme in questi anni e ti auguriamo il meglio nel proseguimento della tua carriera”.