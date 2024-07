GdS – Manna pronto a cedere tre difensori, per Natan potrebbe esserci un prestito, Jesus e Ostigard a titolo definitivo

Prima di chiudere altre operazioni in difesa le condizioni poste al nuovo Ds azzurro Giovanni Manna sono chiare, ovvero cedere qualcuno in quel reparto. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport gli indiziati sono Juan Jesus, Ostigard e Natan, di cui dovrebbero uscire almeno due per dare la possibilità al Napoli di acquistare. Al momento la cessione per Natan potrebbe esserci in prestito, così da provare a salvaguardare l’investimento fatto nella passata stagione. Per quanto riguarda invece Juan Jesus e Ostigard si parla di possibile cessione a titolo definitivo.