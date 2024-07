GdS – Il metodo Antonio Conte si fa già sentire. Giocatori distrutti e provati dal grande sforzo fisico

L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sugli allenamenti di Antonio Conte in questi primi giorni di ritiro a Dimaro. Secondo il quotidiano si inizia a fare sul serio a Dimaro. Ieri secondo giorno di ritiro, il primo con la doppia seduta d’allenamento e la metodologia di Antonio Conte s’è subito fatta sentire. Si sono viste facce stremate, provate dalla stanchezza e dall’enorme sforzo fisico. Qualcuno si è inginocchiato, altri si sono abbandonati a terra per recuperare. Osimhen per esempio sembrava essere rimasto senza fiato mentre provava da terra ad allungarsi per bere. Ieri mattina, dunque, si è vista la prima prova di resistenza durissima per i giocatori del Napoli corsa sui 4.800 metri di corsa sotto una pioggia torrenziale.