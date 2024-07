Gazzetta – I primi allenamenti di Conte: chi sono gli azzurri più veloci

Nell’edizione odierna La Gazzetta dello Sport si è soffermato su un momento particolare dell’allenamento di Antonio Conte. Il tecnico azzurro ha, infatti, diviso gli azzurri in gruppi per lavorare sulla velocità. “Lavoro di resistenza, con diverse ripetute: cinque volte i seicento metri più sei volte i trecento, per un totale complessivo di 4.800 metri, a ritmo sostenuto”, spiega la rosea. “La squadra era divisa in gruppi (nell’ultimo i ragazzi della Primavera) e nel primo – quello dal passo visibilmente più veloce – c’erano Spinazzola, Ngonge e Simeone, con Anguissa e Mazzocchi a fare l’andatura”.