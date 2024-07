Del Genio: “Dai primi allenamenti stiamo notando il tipo di modulo utilizzato, bisogna capire come vorrà giocare il mister”

Il giornalista Paolo Del Genio ha parlato ai microfoni di Radio Goal, nel corso di Radio Kiss Kiss, dei primi giorni di ritiro e dei moduli utilizzati da mister Conte. Queste le sue parole: “Fin dai primi allenamenti a Dimarco stiamo vedendo che Conte sta impostando un 343. Bisogna capire se sarà un 343 con esterni di banda in ampiezza, o se si innesta il solito discorso con l’entrata in mezzo al campo di Lindstrom e Raspadori. Il danese può giocare anche come esterno oppure come sottopunta nel caso in cui il Napoli passasse al 4231. Una mezza idea di utilizzare questo modulo c’è, bisogna vedere se sarà provato più avanti. Ieri ha giocato Rrahmani come centrale nella difesa a 3 in attesa di Buongiorno, che giocherà titolare in quella posizione. Molto bene Spinazzola che una gran gamba, ed è già in condizione. Se sta bene non si discute, è un grande acquisto, è ottimo in quel ruolo. Al di là di quello che succederà con Osimhen, è un ragazzo che quando sta in campo per un allenamento o per una partita non è mai discutibile. Gioca come trascinatore per entusiasmo e impegno, gli piace giocare a pallone. Anche nella stagione disastrosa fatta ha segnato, il suo impegno non si discute. Gli dai una maglietta e un pallone e dimentica di ogni trattativa”.