Cucurella: “Il miglior momento è stato la partita contro l’Italia. Vi dico cosa faccio se vinco l’Europeo”

Domani alle 21:00 Spagna e Inghilterra si incontreranno per la finale di Euro 2024. E’ tutto pronto Olympiastadion di Berlino, dove il match consegnerà il titolo di campione d’Europa. La favoritissima Spagna dovrà affrontare gli inglesi, fortissimi ma mai vincenti. O quasi. E’ la seconda finale consecutiva per l’Inghilterra, ancora in attesa che “Il football torni a casa”. La Spagna torna a disputare una finale dopo il 2012, quando le furie rosse si scatenarono contro l’Italia di Balotelli.

Intanto, Marc Cucurella ha risposto al simpatico botta e risposta con Mundo Deportivo. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

Un giocatore inglese che porteresti nella Spagna?

“Palmer”.

Un giocatore della Nazionale che porteresti al Chelsea?

“Nico. Qui siamo tutti direttori sportivi”.

Cosa ti manca della Spagna?

“Il clima e il cibo”.

Quante ore al giorno utilizzi il cellulare nel ritiro?

“Poche, quattro o cinque”.

E quanto tempo passi in palestra?

“Dieci ore”.

Tutti dicono che Cucurella è il personaggio del gruppo. Chi è invece secondo te?

“Morata”.

Il momento più bello degli Europei?

“La partita contro l’Italia”.

Il peggiore?

“Quando la Germania ha segnato”.

Per chi ti taglieresti i capelli?

“Per i miei figli e mia moglie”.

E la promessa se la Spagna vince l’Europeo?

“Tingermi i capelli di rosso”.