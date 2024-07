Coppola: “Conte al Napoli non ha accettato compromessi: è lui il capocantiere”

Gianfranco Coppola è stato intervista a Radio Marte durante la trasmissione Marte Sport Show. Il noto volto della Rai ha spiegato il nuovo ruolo di Aurelio De Laurentiis. Il presidente del Napoli non interviene più come una volta dando più spazio ad Antonio Conte. “Il patron azzurro non vuole rovinare il lavoro di Conte, che ha chiarito di essere lui il capocantiere”, ha spiegato Coppola. “La società ci mette i soldi, ma è il mister a gestire il personale. Per ora, nessuno disturba il conducente, come si diceva un tempo, ed è anche giusto così. Il progetto del Napoli è Conte, con il suo modo di lavorare. Il tecnico ha preteso un super staff e l’allontanamento di dirigenti storici del club azzurro. Non ha accettato compromessi: si fa come dice lui, prendendosi tutte le responsabilità e non lasciando nessun varco”.