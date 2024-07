L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla presenza del presidente Aurelio De Laurentiis in ritiro a Dimaro. Secondo il quotidiano De Laurentiis è arrivato ieri sera a Dimaro, dove si ricongiungerà alla squadra di Antonio Conte. Il patron vivrà oggi il primo giorno a Dimaro. Il presidente è stato trattenuto a Roma da una serie di impegni decisamente importanti, compresa la firma di Alessandro Buongiorno, il terzo acquisto del Napoli dopo Rafa Marin e Leonardo Spinazzola, andata in scena ieri in Filmauro. Il presidente, però, è pronto a respirare l’aria della Val di Sole e dello Sporthotel Rosatti. Incontrerà Conte e i giocatori e avrà ovviamente l’opportunità di osservare dal vivo le sessioni d’allenamento della squadra.