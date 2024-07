Tmw – Visite mediche per Buongiorno, tutti i dettagli

Alessandro Buongiorno è arrivato questa mattina a Villa Stuart per le visite mediche, prima di firmare il contratto che ufficializzerà il suo trasferimento dal Torino al Napoli. Il difensore classe 1999 ha già salutato il Torino dopo la chiusura definitiva dell’operazione tra i due club per un trasferimento a titolo definitivo. Dopo la giornata a Roma, il giocatore partirà per le meritate vacanze, avendo partecipato agli impegni con la Nazionale e agli Europei senza sosta. Buongiorno sarà disponibile a Castel di Sangro per il secondo ritiro, previsto dal 25 luglio, quando il Napoli avrà iniziato a prendere forma sotto la guida del suo allenatore. Non parteciperà quindi al ritiro di Dimaro.

Il Napoli ha soddisfatto le richieste del suo allenatore raggiungendo un accordo con il Torino per il difensore granata: 40 milioni di euro più altri 5 di bonus per la qualificazione alla Champions League della prossima stagione, con un contratto quinquennale da 2,5 milioni a stagione per il giocatore. Buongiorno diventerà il secondo giocatore più pagato dell’era De Laurentiis e il difensore più costoso. Il contratto prevede una clausola rescissoria di 70 milioni di euro, valida dal 2027 ma solo per l’estero.