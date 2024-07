Sportmediaset – Accordo trovato per Greenwood al Napoli: cifre e dettagli

Bomba di mercato di Sportmediaset: secondo il portale, il Napoli avrebbe superato a sorpresa la concorrenza di Marsiglia e Lazio per l’ingaggio di Mason Greenwood. Il talento inglese, sembrava ormai a un passo dal club francese allenato da De Zerbi, ma le carte in tavola sono cambiate. L’improvvisa offerta del Napoli ha stracciato la concorrenza, e il club azzurro ha trovato l’accordo con il Manchester United. La cifra dell’operazione si attesta su una base di 30 milioni, e si attendono novità importanti per il seguito della vicenda.