Sky – La soluzione migliore per tutti è che Osimhen rimanga

Victor Osimhen potrebbe restare al Napoli? Secondo il giornalista e esperto di mercato di Sky, Gianluca Di Marzio, intervenuto durante ‘Calciomercato l’originale’, ci sono alcune considerazioni importanti da fare. Di Marzio ha spiegato che, essendoci una clausola rescissoria da 130 milioni di euro e uno stipendio molto elevato di 10 milioni di euro all’anno, il Napoli ha cercato di tutelarsi bloccando Romelu Lukaku. L’attaccante belga è disposto ad aspettare a lungo il Napoli. Il club di De Laurentiis non esclude la possibilità che Osimhen possa rimanere. Il nigeriano si sta allenando molto bene, oggi è arrivato a Dimaro con grande concentrazione e si è impegnato al massimo in allenamento. Spetterà a Conte e al gruppo far comprendere a Osimhen che rimanere un altro anno potrebbe essere la scelta migliore per tutti.

