Ritiro, chi sono i nove ragazzi della Primavera convocati da Conte: il focus

E’ iniziata ieri la prima parte del ritiro a Dimaro che ha visto la convocazione di 28 calciatori azzurri. Antonio Conte guarda anche ai settori giovanili e infatti ci sono nove giocatori della Primavera. Il nuovo tecnico li valuterà per vedere se sono adatti al nuovo Napoli 2024/25. Si tratta di Nikita Contini, Francesco Mezzoni, Gianluca Gaetano, Giuseppe Ambrosino, Claudio Turi, Luigi D’Avino, Gennaro Iaccarino, Lorenzo Russo e Andrea Sorrentino. Tra nomi noti e nuove comparse, andiamo a conoscerli tutti.

Nikita Contini

Già vecchia conoscenza azzurra, il portiere classe 1996 Nazionalità ucraina è cresciuto nei pulcini fino alla primavera. Dal 2015 comincia a la sua gavetta in diverse squadre tra cui Spal, Taranto, Carrarese, Crotone e Siena. Ora è tornato per giocare le amichevoli con la prima squadra e si deciderà il suo futuro finite le amichevoli.

Francesco Mezzoni

Terzino destro nato a Roma nel 27 Maggio 2000 nella Primavera ha Totalizzato 67 presenze 4 gol e ha anche giocato nella Youth League. Ha girato l’Italia con Pro Vercelli, Carrarese, Pistoiese, Ancona e Perugia. Anche lui come suoi diversi compagni verrà messo alla prova da Antonio Conte.

Gianluca Gaetano

Il classe 2003 è stato un pilastro fondamentale della Primavera per poi giocare 2 volte in prestito alla Cremonese. Dopo aver vinto lo scudetto con gli azzurri, nel gennaio 2024 è passato al Cagliari dove ha totalizzato 11 presenze 4 gol.

Giuseppe Ambrosino

L’attaccante Classe 2003 è nato a Procida. Ha giocato in prestito al Como, Cittadella, Catanzaro e dal 2023 è diventato un giocatore della Nazionale italiana Under 21. In carriera ha fatto soltanto 4 gol.

Claudio Turi

Cresciuto nei pulcini e nel settore giovanile del Bari, nel 2020 il portiere Classe 2005 è passato alle giovanili del Napoli per 100mila per poi giocare anche nell’Under 17. Oggi vale 125mila ed è stato anche portiere dell’Under 15 della Nazionale Italiana. Quest’estate si scoprirà se è pronto per la prima squadra oppure verrà mandato in prestito.

Luigi D’Avino

Nato l’8 Dicembre 2005 ha fatto tutta la trafila delle giovanili. Nell’Italia Under 15 ha totalizzato 5 presenze. Il suo ruolo è sempre stato difensore centrale, il suo idolo Fabio Cannavaro. E’ pronto ad aggiudicarsi un posto in prima squadra?

Gennaro Iaccarino

Il centrocampista classe 2003 ha fatto tutto il settore giovanile del Napoli per poi andare in prestito al Monopoli nella stagione 2023/24 ora e pronto per impressionare Antonio Conte.

Lorenzo Russo

L’anno scorso il classe 2005 riesce ha raggiungere la prima squadra ma purtroppo non ha ancora fatto una presenza. Quest’anno conosceremo il suo destino.

Andrea Sorrentino

Sorrentino è un portiere giovanissimo: classe 2007. Per lui una grande opportunità al servizio di Conte.