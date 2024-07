Giaccherini: “Conte valorizzerà tutti, a partire da Lindstrom”

Emanuele Giaccherini, ex giocatore allenato da Antonio Conte, conosce molto bene il tecnico pugliese. In un’intervista a La Gazzetta dello Sport, Giaccherini vede il Napoli tra le pretendenti allo scudetto grazie alla presenza di Conte: “L’Inter è nettamente favorita, ma attenzione a Conte e Thiago Motta. Antonio può fare qualsiasi cosa, è un vincente. Vediamo come finirà il mercato e chi rimarrà tra Osimhen e Kvaratskhelia. Conte è sicuramente un valore aggiunto. Ogni domenica vedremo un Napoli indemoniato, che vola in campo, proprio come successe a noi nel 2011-12. Non eravamo i più forti, ma Conte ci trasformò e giocavamo ogni partita con una intensità straordinaria. Conte valorizzerà tutti, a partire da Lindstrom”.