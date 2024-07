Georgia, l’assistente del ct: “Kvara è un fenomeno. Futuro? E’ adatto a qualsiasi club di Premier”

L’avventura europea della Georgia si è fermata solo agli ottavi, ma tanto è bastato per poter scrivere la storia. Nella fase a gironi, la nazionale di Khvicha Kvaratskhelia ha distrutto il Portogallo di Cristiano Ronaldo agguantando la qualificazione agli ottavi come migliore terza. Vanificate le speranze ungheresi. Proprio sul talento “napoletano” si è espresso David Webb, assistente del c.t. della Georgia, a Sky Sport Uk. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Lui ha un grande talento. Quando si lavora con lui da vicino in allenamento, si capisce quanto sia bravo. Per me può fare grandi cose. È un talento fenomenale ed è anche una persona fantastica. È molto bravo in campo e si trova bene con tutti gli altri giocatori. Si integra nel gruppo come uno degli altri ragazzi e questo è il suo bello. È un giocatore umile, ma ha un atteggiamento feroce e la determinazione di avere successo. Avrà una carriera straordinaria, questo è certo. Futuro? È un giocatore di alto livello, adatto a qualsiasi club di Premier League che giochi un calcio veloce e d’attacco. Lui ha queste qualità, quindi non ho dubbi che sarà un ottimo acquisto per qualsiasi club”.