Gazzetta – Kvara non lascia Napoli senza ok di Conte, ma c’è distanza sul rinnovo: le ultime

Secondo quanto rivelato dalla Gazzetta dello Sport, Khvicha Kvaratskhelia non lascerà Napoli. Possono tirare un sospiro di sollievo i tifosi azzurri, quindi, ma non cantar vittoria: il rinnovo è tutt’altro che cosa fatta. Durante Euro 2024, l’entourage del calciatore aveva fatto sapere l’insoddisfazione per la mancata qualificazione alla Champions League e dunque il possibile addio del gioiello georgiano. Antonio Conte non è dello stesso avviso: per il pugliese Kvara è il centro del progetto e la società non lo lascerà partire senza l’ok del tecnico.

“Magari c’è ancora tanto da lavorare – spiega la rosea – perché la distanza tra domanda (8 milioni) e offerta (5,5) resta ampia e non è così scontato il nuovo accordo. Ma ora è chiaro a tutti: nessuno si muoverà da Napoli senza l’okay di Conte”.

Ci sarà, però, da attendere: Kvaratskhelia è in vacanza e potrà raggiungere Conte soltanto a Castel di Sangro. Intanto, il Psg resta alla porta.