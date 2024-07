Dal Portogallo – Il Napoli su Gyokeres: c’è un ostacolo!

Secondo quanto rivelato dai colleghi portoghesi di Record, il Napoli starebbe andando forte su Viktor Gyokeres. Lo svedese di origini ungheresi è un centravanti classe 1998 di proprietà dello Sporting Lisbona. Nella scorsa stagione Gyokeres si è messo in mostra con 29 gol e 10 assist.

Il quotidiano spiega che l’operazione è indissolubilmente legata al futuro di Victor Osimhen. Negli ultimi giorni, infatti, il nigeriano sembrerebbe essere affascinato dal nuovo progetto di Conte e il pugliese non sarebbe dispiaciuto se riuscisse a farlo restare. Ovviamente, i precedenti accordi rendono complicata questa via. Dunque, con l’addio di Osimhen il Napoli si fionderebbe su Gyokeres. Lo Sporting, però, non lo lascerebbe andar via molto facilmente. Anzi, la speranza è di poterlo tenere ancora nel club. Altrimenti, non partirà per una cifra inferiore ai 100 milioni. Intanto, il gioiellino svedese non si sta allenando: solo palestra dopo l’infortunio al menisco. Forse, la cautela è aumentata proprio a causa dell’interesse degli azzurri.