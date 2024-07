Conte, il vice: “Antonio ha le idee chiare e sa gli obiettivi da raggiungere. Vi spiego”

Angelo Alessio, vice di Antonio Conte, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte durante la trasmissione Forza Napoli Sempre. L’ex calciatore ha rivelato alcuni segreti della preparazione del tecnico azzurro. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Antonio ha le idee chiare, sa cosa fare, il percorso e l’obiettivo da raggiungere. In questi primi giorni dovrà testare la condizione dei calciatori, ma già ho visto che ha lavorato con buona intensità nelle partitelle, sono però solo i primi giorni, poi i carichi di lavoro andranno ad aumentare. Il suo metodo va a toccare la resilienza dei calciatori, non solo resistere a certi carichi di lavoro, ma anche arrivarci bene. I carichi sono importanti, ma anche il calciatore ci deve mettere del suo per arrivare a certi livelli. Avere la piena disponibilità è fondamentale, ma dirò di più: ai calciatori verrà chiesto il loro grado di stanchezza, in modo da incrociare questi dati con quelli degli strumenti. I preparatori capiranno così la condizione generale di ogni calciatore. In questo momento è ancora una fase di inizio e conoscenza dei calciatori. Martedì ci sarà il primo test e sono convinto che Conte già avrà le idee chiare sul tipo di calcio da proporre. Sembra tanto ma il tempo è poco, c’è un mese appena di tempo per prepararsi agli impegni ufficiali. I giocatori devono memorizzare i movimenti e il tipo di calcio che vorrà, sicuramente già in questi primi allenamenti Conte sta facendo prove tattiche. Il sistema di fioco che Antonio vorrà adottare immagino sia 3-4-3 o 3-5-2, ma di base tutti i calciatori verranno messi in una posizione anche nuova: in questa fase sarà fondamentale capire la funzionalità tattica dei vari giocatori. Conte capisce subito, secondo me, quali giocatori saranno utili alla causa e chi invece non farà parte del progetto. Al di là di qualsiasi commento che ho sentito, De Laurentiis e Conte si sono già detti tutto, ognuno dovrà lavorare nel proprio ambito con il massimo rispetto dei ruoli. Sotto questo profilo sono tranquillo, poi le cose possono accadere. Ma io sono positivo e fiducioso, spero e credo che il rapporto tra di loro sarà buono sino alla fine del contratto”.