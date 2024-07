Umberto Chiariello, giornalista, ha rilasciato delle dichiarazioni a Tv Play riguardanti il mercato del Napoli:

“Se è vero che il Paris Saint Germain offre 200 milioni per Kvara ed Osimhen, magari tirandolo un po’ per il collo a 210/220 mln io glieli darei subito, li porto in carrozza. Mi vado a prendere Chiesa, Lukaku, Gudmundsson e Koopmeiners e fotto la Juve due volte: gli tolgo Chiesa e gli frego Koopmeiners. E lo faccio domani mattina. Perché io ho i soldi!“.