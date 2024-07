Cds – il PSG offre 90 milioni per Osimhen, le ultime

Il Paris Saint-Germain è interessato a Victor Osimhen, ma non intende pagare la clausola rescissoria di 130 milioni di euro inserita nel contratto rinnovato sette mesi fa dal Napoli, che prevede un ingaggio di 10 milioni di euro. Secondo il Corriere dello Sport, il PSG ha fatto un’offerta di 90 milioni per Osimhen, ma il Napoli non sembra disposto a scendere troppo sotto la clausola. Inoltre, il club parigino ha mostrato interesse anche per Khvicha Kvaratskhelia, considerato però incedibile dal Napoli, nonostante un’offerta di 110 milioni da parte di Al-Khelaifi.

Nel contratto di Osimhen, che scade nel 2026, è presente la clausola rescissoria di 130 milioni di euro, il che implica che il Napoli è aperto a trattative ma non a riduzioni significative del prezzo. Il futuro di Osimhen rimane incerto, con possibili movimenti dal mercato della Premier League e dall’Arabia Saudita, dove è seguito dall’Al-Ahli. Attualmente, Osimhen è ancora il centravanti del Napoli e si sta allenando regolarmente con la squadra a Carciato, nonostante una recente fasciatura alla caviglia infortunata.