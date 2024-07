UFFICIALE – Caso Dazn, respinto il ricorso del Napoli in Corte d’Appello. I dettagli

Niente da fare per Aurelio De Laurentiis: il ricorso del Napoli presentato contro la multa da pagare di 165mila euro per il caso Dazn è stato respinto. Questo, nasce quando il patron dei partenopei si rifiuta di concedere all’emittente televisiva le interviste dei suoi tesserati in occasione delle sfide contro Torino e Barcellona. Inoltre, la Corte Federale d’Appello della Figc ha stabilito che la società dovrà riconoscere 230mila euro alla Lega Serie A. Di seguito, il testo del dispositivo.

Visti il reclamo numero 0143/CFA/2023-2024 proposto dalla società S.S.C. Napoli S.p.A. in data 14.06.2024 e il reclamo incidentale proposto dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A in data 18.06.2024; Relatore all’udienza del 10.07.2024, tenutasi in videoconferenza, il Cons. Daniele Maffeis e uditi l’Avv. Mattia Grassani per la reclamante, l’Avv. Duccio Maria Traina e l’Avv. Alberto Caretti per la Lega Nazionale Professionisti Serie A; ha pronunciato il seguente:

DISPOSITIVO

Respinge il reclamo principale proposto dalla società S.S.C. Napoli S.p.A.. Accoglie il reclamo incidentale proposto dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A e, per l’effetto, in riforma della decisione impugnata, conferma la sanzione comminata dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A alla società SSC Napoli S.p.A. di complessivi € 230.000,00 (duecentotrentamila/00).