TuttoSport – Napoli, Kvaratskhelia non forzerà la mano ed accetterà il rinnovo proposto

Secondo Tuttosport, alla fine Khvicha Kvaratskhelia accetterà il rinnovo proposto dagli azzurri e non forzerà la mano: “Poi c’è la spina più appuntita, rispetto alla quale Conte ha dimostrato pubblicamente di sapere come trattarla: Kvaratskhelia. “Resta qui”, un imperativo categorico ripetuto più volte dal nuovo coach durante la presentazione a Palazzo Reale. Anche Khvicha è in vacanza post Europei e ha incassato il potente endorsement di Conte, il quale ha detto apertamente che se dovesse avere il muso lungo, lo metterà seduto vicino a lui e gli parlerà fino a quando il sorriso tornerà a brillare sul suo volto. Il Napoli ha creato il presupposto affinché ciò avvenga, prospettandogli un ingaggio da a 5,5 a stagione (oggi ne guadagna 1,4) con un nuovo accordo a scadenza 2029. Il suo agente Mamuka Jugeli ha chiesto 8 milioni a stagione, ricordando al club azzurro che c’è una proposta del Psg da 11 milioni per Kvaratskhelia e 110 milioni al Napoli per il cartellino. È molto probabile che il georgiano decida di non forzare la mano, accettare la proposta che gli ha mostrato il ds Manna e magari rimandare di un anno il matrimonio con il team francese“.