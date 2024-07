Tmw – Hermoso, il Napoli cerca l’accordo sull’ingaggio, mentre l’Inter si defila. La situazione

Il Napoli non è pago dagli arrivi di Leonardo Spinazzola, Rafa Marin e dell’ormai prossimo all’ufficializzazione Alessandro Buongiorno. Per migliorare il reparto difensivo, un altro dei nomi che è particolarmente ricercato è quello di Mario Hermoso. I dirigenti azzurri, sembrano molto convinti nella trattativa per ingaggiare il difensore spagnolo, appena svincolatosi dall’Atletico Madrid. Al momento, si sta trattando l’ingaggio tra le parti, ma la determinazione della dirigenza partenopea può far sì che quest’affare possa arrivare in porto. L’altra contendente, ovvero l’Inter, si è invece defilata. Motivo? Le nuove politiche in termine di acquisti. La nuova proprietà va alla ricerca di profili futuribili, quindi giovani e con un ridotto ingaggio, e tra questi non figura l’ex Getafe, alla ricerca del “contratto della vita”. A riportare è il portale Tuttomercatoweb.