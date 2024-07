Corbo: “L’anno scorso non ho idea di se si sia fatto calcio o cabaret. Di Lorenzo? Deve dimostrare di essere tornato il capitano”

Il giornalista Antonio Corbo ha rilasciato un intervista nel corso della trasmissione Radio Goal, in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli, dove ha discusso a proposito dell’approdo di Antonio Conte sulla panchina partenopea, oltre che delle vicende legate a Giovanni Di Lorenzo. Di seguito, le sue parole.

“Sono sicuro che Conte a Napoli porterà la sua esperienza, la sua dolcezza ed il fascino di chi sa comandare. Il presidente deve fare il presidente, l’allenatore fa l’allenatore ed il manager, ma l’anno scorso s’è creato un corto circuito nei poteri e negli interventi. Non ricordo se l’anno scorso sia stato fatto calcio o cabaret, il Napoli è stato il principale artefice del disastro. Però faccio anche i complimenti a De Laurentiis perchè è stato il primo a reagire, ha cominciato dando l’esempio più importante assumendo l’allenatore più indipendente, più sottile alle società. E’ un presidente che ha messo in discussione sè stesso. Di Lorenzo? Ha un contratto e va rispettato, credo che il caso stia per rientrare ed il Napoli ritroverà il suo capitano. Ha giocato male gli Europei e Spalletti l’ha confermato nonostante il momento difficile. Ora Di Lorenzo deve dimostrare di esser tornato il capitano carismatico ed il difensore concentrato ed affidabile”.