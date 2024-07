Coli Saco salterà il ritiro di Dimaro 2024, il motivo

Coli Saco, calciatore di proprietà del Napoli, non prenderà parte al ritiro di Dimaro. Il centrocampista, che spesso ha cercato di farsi notare in questi appuntamenti di preparazione alla nuova stagione, salterà quest’esperienza per questa nuova stagione. Il motivo? Le Olimpiadi. Infatti, è stato convocato dalla Nazionale Olimpica del Mali, con la quale parteciperà al torneo di calcio. Al termine di questa avventura, si profila per lui una nuova avventura in prestito. Nell’ultima stagione, ha giocato tra le fila dell’Ancona in Serie C, totalizzando 7 gol e 2 assist.