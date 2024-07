Cm.com – Osimhen al centro del valzer di punte della stagione, c’entrano Kolo Muani e Morata. La situazione

Buona parte del mercato del Napoli dipenderà dalla cessione di Victor Osimhen. Il nigeriano pare destinato a lasciare il club, per una destinazione ancora non ben specificata. La società, attende il pagamento della clausola di 130 milioni di euro, che al momento manca. Pare difficile una sua avventura in Premier, mentre una ricca offerta può arrivare dall’Arabia Saudita. Resta però alla finestra il Paris Saint-Germain, che aspetta però di far uscire Randal Kolo Muani. Sull’attaccante francese, c’è l’Atletico Madrid che, a sua volta, aspetta di cedere Alvaro Morata (c’è il Milan in pole). Dunque, il 9 partenopeo è al centro di un vero e proprio valzer di attaccanti. A questo, può aggiungersi Romelu Lukaku, favorito per sostituirlo in azzurro. A riportare è Calciomercato.com.