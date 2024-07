Ceccarini: “Il Napoli ha chiuso l’operazione per un difensore fortissimo, sta provando a chiudere per Hermoso

Il direttore di Tuttomercatoweb ed esperto di mercato Nicolò Ceccarini ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli del mercato del Napoli e delle entrate in difesa degli azzurri. Queste le sue parole: “Il Napoli con Buongiorno ha chiuso l’operazione per un difensore fortissimo pagandolo 35 milioni più bonus, e ora sta lavorando per chiudere anche per Mario Hermoso, che è svincolato. C sono operazioni di mercato che sono utili anche in prospettiva di una stagione che deve far dimenticare un’annata negativa. Per Osimhen ci sono in Arabia Saudita potenzialità per fare delle super offerte, ma tutto dipende dai calciatori. Se aveva magari in testa di andare al PSG o in Premier League, l’Arabia potrebbe essere una destinazione, ma servirebbero prima i sì dei due club e soprattutto il sì del calciatori, che potrebbe essere accontentato dal punto di vista economico. Credo che il valzer degli attaccanti possa muoversi non appena lo farà Alvaro Morata, nel caso in cui lo spagnolo andasse al Milan dopo l’Europeo, l’Atletico Madrid prenderebbe Kolo Muani, e in quel caso il PSG potrebbe muoversi per Osimehn. Quindi a quel punto potrebbe muoversi anche Lukaku”.