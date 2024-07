Secondo Il Corriere dello Sport, allo stadio Diego Armando Maradona è in atto la rizollatura del manto erboso. Manca un mese all’esordio stagionale del Napoli ed il campo dovrà essere in perfette condizioni: “In questi giorni è in atto la rizollatura del manto erboso dopo i concerti estivi. Dopo il classico sopralluogo con gli organizzatori degli eventi, del club e della Lega Calcio, sono state individuate come zone dove intervenire solo le due aree di rigore“.