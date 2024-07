Il Napoli è arrivato oggi a Dimaro. Inizia oggi la preparazione in ritiro della nuova stagione dei partenopei, in quella che è ormai una sede abituale per gli azzurri. A questo, sarà presente anche il presidente Aurelio De Laurentiis, seppur non immediatamente. Come raccontato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, è atteso in Trentino nel weekend. Mancheranno ancora i calciatori impegnati in Nazionale tra Europei e Copa America, che saranno invece presenti a Castel Di Sangro.