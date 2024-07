Brambati: “Con Conte non si scherza, con uno come lui si sa dove si va a parare. Credo Osimhen alla fine andrà via”

L’ex calciatore e procuratore Massimo Brambati ha parlato hai microfoni di Maracanà, nel corso di TMW Radio del Napoli, degli allenamenti di Antonio Conte e di un possibile arrivo di Lukaku. Queste le sue parole: “Con Conte non si scherza proprio, lo si sapeva. Quando prendi uno come lui già sai dove vai a parare. Lukaku è il sicuramente il primo obiettivo se parte Osimhen, ma bisogna prima che Osimhen venga venduto. Da quello che ho potuto capire non staranno lì a contare fino all’ultimo centesimo, ma ci sarà una vera e propria trattativa, perché difficilmente qualcuno pagherà la clausola. Il mercato sta entrando nel vivo ma siamo ancora agli inizi. Io credo che alla fine si arriverà al dunque e Osimhen sarà definitivamente ceduto”.