È appena arrivata l’ufficialità: Leonardo Spinazzola è un nuovo calciatore del Napoli. Il terzino, classe ’93, arriva in azzurro da svincolato, dopo aver trascorso 5 stagioni alla Roma. Nel corso dell’ultima stagione in giallorosso, tra tutte le competizioni, ha totalizzato 34 presenze, condite da 1 gol e 4 assist. Firmerà un contratto che lo legherà in azzurro per le prossime due stagioni. Di seguito, il tweet di Aurelio De Laurentiis. “Benvenuto Leonardo!”

Benvenuto Leonardo! — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) July 10, 2024